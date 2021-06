Eigene Impfrunde für Jugendliche am 19. Juni

Das Land Vorarlberg richtet für die Kinder und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren am 19. Juni eine eigene Impfrunde ein.

Täglich bis zu 500 neue Anmeldungen

Von knapp 349.000 Impfberechtigten in Vorarlberg haben sich bisher über 238.000 zur Immunisierung angemeldet. 190.000 davon (54,65 Prozent der Berechtigten) haben die Erstimpfung erhalten, knapp 90.000 Personen (25,66 Prozent) sind vollimmunisiert. Wallner sprach von einer hohen Impfbereitschaft und verwies darauf, dass weiterhin täglich 300 bis 500 Anmeldungen eingingen. Bei 280.000 geimpften Personen wären die Systeme in Vorarlberg geschützt, "für eine Herdenimmunität reicht dieser Wert aber noch nicht aus", so der Landeshauptmann. Man strebe eine möglichst hohe Durchimpfungsrate an, auch unter den Heranwachsenden: "Auch Jugendliche haben ein Recht darauf, dass ihre Gesundheit geschützt wird", betonte Wallner. Bisher sind in Vorarlberg rund 1.800 Jugendliche - bei insgesamt etwa 30.000 Fällen - positiv auf das Coronavirus getestet worden. 120 wurden schon geimpft.