Studie: Biontech-Impfstoff bei Fünf- bis Elfjährigen

Im US-Staat Louisiana hat eine Studie mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus bei Fünf- bis Elfjährigen begonnen.

Bei den Studienteilnehmern im Ochsner Medical Center wurden am Montag die Temperatur und der Blutdruck gemessen. Ihnen wurden eine Probe in der Nase und eine Blutprobe entnommen. Zum Schluss bekamen sie entweder eine Impfung mit dem Vakzin oder mit einem Placebo.

Die Familien der Studienteilnehmer sollen sechs Monate lang nicht erfahren, ob ihr Kind tatsächlich den Impfstoff bekommen hat. Das Ochsner Medical Center ist eine von 98 Einrichtungen in 26 US-Staaten, im Hauptstadtbezirk District of Columbia, in Finnland, Polen und Spanien, wo Studien mit dem Impfstoff bei kleinen Kindern vorgenommen werden oder geplant sind.