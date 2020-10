Ehrung für zweimal Bronze für die SMS Bregenz-Schendlingen

Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink übernahm die Auszeichnungen von fünfzehn Schülern für erbrachte Leistungen im Schulsport

Die Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und die Mitarbeiter Christoph Neyer und Conny Berchtold vom Landesschulsport Vorarlberg ehrten an der SMS Bregenz Schendlingen fünfzehn Schüler für die starken Leistungen.

Für das erfolgreiche LA-Team der Knaben an der SMS Bregenz-Schendlingen gab es die Auszeichnung in einer anderen Form. Die 10 Schüler haben beim Internationalen Bodensee-Schulcup (IBSC) in Balgach (CH) die Bronzemedaille für Vorarlberg geholt.