Ehemaliger Propst von St. Gerold verstorben

Pater Nathanael Wirth ist am Donnerstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Das teilt das Kloster Einsiedeln auf seiner Internetseite mit.

Über 50 Jahre prägte Pater Nathanael Wirth als Propst von St. Gerold die Einsiedler Filiale im Großen Walsertal in Vorarlberg. Dort gestaltete er einen Ort der gelebten Gastfreundschaft, so das Kloster Einsiedeln.

Im Jahr 1951 trat der gebürtige Schweizer Paul Wirth (Jahrgang 1930) in den Benediktinerorden ein und nahm den Namen Nathanael an. Nach St. Gerold kam Pater Nathanael Mitte September 1958. Zuvor hatte sich der junge Vikar der Pfarrei Einsiedeln dermaßen verausgabt, dass ihn der Abt zur Erholung nach Vorarlberg entsandte. Zwei Jahre später übernahm Pater Nathanael als Propst die Führung der Anlage, die sich zum damaligen Zeitpunkt in einem desolaten Zustand befand.