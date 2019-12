EHC Lustenau vor dem vierten Streich gegen Wälder

Alle drei bisherigen Duelle haben die Sticker-Cracks für sich entschieden

Bereits zum vierten Mal in dieser Saison kreuzen der EHC Lustenau und der EC Bregenzerwald am kommenden Montag die Klingen. Die bisherigen drei Spiele konnte allesamt der EHC Lustenau für sich entscheiden, doch Vorsicht vor den Wäldern ist geboten. In den letzten Spielen zeigten sie aufsteigende Leistung. Um auch das vierte Derby zu gewinnen, bedarf es am zweitletzten Abend des Jahres 2019 einer konzentrierten und soliden Teamleistung. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.

Sowohl von der Tabellensituation als auch von der Statistik her spricht am Montag Abend alles für einen glatten Sieg des EHC Lustenau. Die Sticker befinden sich in den vorderen Regionen der Tabelle, der Bregenzerwald eher im unteren Bereich. Auch kannten die ersten drei Begegnungen der beiden Teams nur einen Sieger und der hieß jeweils EHC Lustenau.

Doch wenn dann um 19.30 Uhr der Puck von den Schiedsrichtern erstmals eingeworfen wird, sind diese Statistiken völlig uninteressant und wohl nur für die Geschichtsbücher wichtig. Das Lustenauer Team rund um Coach Christian Weber muss von der ersten Minute an mit voller Energie gegen die kampfstarken Wälder auftreten, um auch den vierten Sieg sicherstellen zu können.

In den letzten Partien konnte sich der EC Bregenzerwald steigern und hat mit dem schon in Lustenau engagierten Schweden Johan Lorraine einen neuen Top-Stürmer in ihren Reihen. Wenn man die Wälder ihr Spiel aufziehen lässt, werden sie für jedes Team in der Alps Hockey League ein gefährlicher Gegner.

Genau diese Situation gilt es zu vermeiden und den Wäldern das Spiel des EHC Lustenau aufzuzwingen. Lustenau hat vier starke Linien, von denen jede einzelne ein Spiel entscheiden kann. Wichtig wird auch sein, dass die Lustenauer Cracks das Spielkonzept von Trainer Christian Weber von der ersten Minute an umsetzen. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.

EHC Lustenau : EC Bregenzerwald

Montag, 30. Dezember 2019, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau