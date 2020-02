EHC Lustenau kämpft in Salzburg um Meistertitel

Trotz der unglücklichen 3:4 Niederlage reisen die Lustenauer Cracks mit viel Selbstvertrauen und dem Siegeswillen nach Salzburg um den Meistertitel ins Ländle zu holen.

Auch Kapitän Max Wilfan will von einer Vorentscheidung für die Salzburger nichts wissen: „Die letzten beiden Spiele in Salzburg haben wir gewonnen. Warum soll dies am Samstag nicht ebenfalls so sein? Wir konnten das Spiel ausgeglichen halten und mit einer besseren Chancenauswertung werden wir das Spiel in Salzburg gewinnen. Wir haben eine ausgeglichene Mannschaft, die den absoluten Siegeswillen in sich trägt. Unterstützt von der Routine einiger erfahrener Spieler zeigten die jungen Eigenbauspieler des EHC, was in ihnen steckt,“ so Wilfan.