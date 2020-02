EHC Lustenau ist nun zum Siegen verdammt

Nur wenig Zeit zum Verschnaufen bleibt den Lustenauern nach der bitteren Auswärtsniederlage gegen die Wipptal Broncos.

Schon morgen gastiert das Farmteam des KAC in der Rheinhalle in Lustenau. Um die Chancen zum Erreichen des Play Offs zu wahren, sollte dieses Spiel der Beginn einer makellosen Siegesserie werden.

Noch können die Lustenauer das Play Off aus eigener Kraft fixieren. Doch die Mannschaft steht mit dem Rücken zur Wand. In den kommenden Spielen dürfen keine Punkte mehr abgegeben werden. Dass die Mannschaft das Potential hat, davon sind die Vereinsverantwortlichen überzeugt. Oft schon in dieser Saison haben die Jungs ihren Fans tolle Spiele geliefert.