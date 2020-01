Eckart Neururer möchte die Welt ein Stück besser machen

Der Lustenauer fährt mit dem Motorrad tausende von Kilometern durch die Kontinente.

Lustenau. Ein langes Gespräch reicht nur dafür aus, einen Bruchteil dessen festzuhalten, was Eckart Neururer, 64, erlebt hat. Es stellt sich heraus, dass er auch für sein nächstes Leben bereits Pläne hätte, und er verrät: „Ich wäre ein Greenpeace Aktivist, aber ein richtiger“. In diesem Leben trifft er derweil die letzten Vorbereitungen für die Friedensmission „MotoForPeace“, die ihn mit seinem Motorrad KTM 1290 SA – der Zusatz Super Adventure ist Programm – nach Südamerika führen wird. „Unter der Ägide des Vatikans werde ich mit 15 Berufskollegen der italienischen Polizia di Stato, Carabinieri und Guardia di Finanza sowie Beamten aus Deutschland, Belgien, Spanien und der Türkei am 29. Jänner in Santiago del Chile starten“. Zwei Begleitfahrzeuge sind dabei – eines hat die Küche an Bord und transportiert medizinische Hilfsgüter wie Blutdruckmesser, das zweite ist als Werkstatt bestückt. Gemeinsam fahren sie nach Ushuaia im südlichsten Argentinien und erreichen über Uruguay, Paraguay und Bolivien nach 14000 Kilometern ihr Endziel Lima in Peru am 31. März. So lautet der Plan. Unterwegs besuchen die Motorradfahrer samt Begleitern Missionen, Klöster und Spitäler in den entlegensten Dörfern. „Wir wollen den dort tätigen Geistlichen der katholischen Kirche Solidarität und Freundschaft bekunden, ihnen ein Gesicht geben und den am meisten benachteiligten Menschen, meist sind es die Kinder, konkrete Hilfe vor Ort bieten“, heißt es im Grundsatz von „MotoForPeace“. Der persönliche Anspruch des Lustenauer Teilnehmers heißt: „Die Welt ein Stück besser machen“. Mit Unterstützung durch Interpol wird es für die Truppe auch offizielle Empfänge in Polizei-Headquarters und Botschaften geben. Der VN-Heimat verrät Eckart Neururer, dass er im Herbst eine Multimedia-Dokumentation über den Verlauf der Reise präsentieren will.