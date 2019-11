Durchmischtes Wohnquartier in Hohenems

An der Radetzkystraße sollen in den kommenden Jahren 60 neue Wohnungen entstehen.

Hohenems . Erst kürzlich beschloss die Emser Gemeindevertretung den Verkauf einer Liegenschaft an der Radetzkystraße an die Wohnbauselbsthilfe. Diese plant hier nun gemeinsam mit der Firma Rhomberg Bau ein durchmischtes Wohnquartier bestehend aus geförderten und barrierefreien Mietkauf-, Miet- und Eigentumswohnungen.

Die Hohenemser Stadtvertretung hat bei ihrer letzten Sitzung einstimmig den Verkauf zweier Liegenschaften in der Radetzkystraße an die Bestbieterin, die Wohnbauselbsthilfe beschlossen. Die Stadt erhält durch den Verkauf einen Reinerlös von rund 3,8 Millionen Euro, sowie weitere bedarfsgerechte Wohnungen. „Mit dem Verkauf dieser Liegenschaften sichern wir der Stadt Hohenems nicht nur sehr erfreuliche Einnahmen, sondern decken erneut einen Teil des Wohnungsbedarfs, den wir in Hohenems haben. Sowohl im gemeinnützigen Wohnbau als auch hinsichtlich des Eigentumserwerbs ist diese Anlage der Wohnbauselbsthilfe ein Vorzeigemodell für integrative Wohnraumschaffung“, freut sich auch Bürgermeister Dieter Egger.