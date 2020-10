Drosten empfiehlt Vorquarantäne bei Familienbesuchen

Familientreffen im Herbst und Winter hält der Virologe Christian Drosten trotz Corona-Pandemie unter gewissen Voraussetzungen für vertretbar.

"Ich halte das Prinzip der Vorquarantäne für eine gute Idee. Also dass Menschen einige Tage, optimalerweise eine Woche, vor dem Familienbesuch mit Oma und Opa soziale Kontakte so gut es geht vermeiden", sagte der Berliner Wissenschafter in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Wochenzeitung "Die Zeit".