Dreigesang mit Wort und Klang

Jutta Maissen und der Gampelüner Dreigesang mit besinnlicher Poesie und stimmungsvollem Gesang

FRASTANZ Erlebnisse und Erfahrungen der Bäuerin und Neo-Schriftstellerin Jutta Maissen und die Stimmen des Gampelüner Dreigesangs luden in der Apsis der Pfarrkirche ein, in der Pandemie einmal bewusst innezuhalten, sich des ewigen Kreislaufs der Natur bewusst zu werden und neue Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen. Der besinnliche Abend in der Reihe „Wort und Klang“ des Domino Frastanz und der Bibliothek Frastanz öffnete Augen und Ohren für die Wunder der Natur und den Kreislauf der Jahreszeiten. Die stimmungsvolle Veranstaltung moderierte Christl Stadler. Die Gäste der Lesung lauschten den Worten der Autorin und Weisheiten der Autorin und tauchten dabei in die bezaubernden Bilder ein, die zu den Texten eingeblendet wurden.