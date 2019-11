Drei Punkte zum Meisterschaftsauftakt

Ein Sieg und eine Niederlage ist die Bilanz der Wildcats am Wochenende.

Lustenau . Mit einem Doppel-Heimwochenende gegen die Damen der Dragons Klagenfurt starteten am Wochenende die Ladies des EHC Wildcats Lustenau in die neue Meisterschaft der zweiten österreichischen Damen-Eishockey-Bundesliga.

Nicht einmal 20 Stunden später kam es in der Rheinhalle zum zweiten Duell gegen die Dragons Klagenfurt. Von Beginn wieder ein flottes Spiel und anfangs leichte Vorteile für die Lustenauer Ladies. Lisa-Marie Kainz brachte die Heimmannschaft in der elften Minute mit 1:0 in Führung, doch die Kärntner Damen kämpften aufopferungsvoll zurück und konnten schnell im Powerplay ausgleichen. Auch die erneute Führung der Wildcats glichen die Dragons aus und so blieb das Spiel bis zum Schluss völlig offen und ausgeglichen. Eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene nutzten die Gäste dann aber eine Möglichkeit und erzielten den Siegestreffer zum 4:3 Erfolg.