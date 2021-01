Dramatische Tierrettung an der Dornbirner Ach

Ente Paula nahm Reißaus, Tierrettung und Feuerwehr kamen zu Hilfe.

Dornbirn. Am Dienstagvormittag geschah an der Hinteren Achmühle, wie es den Anschein hatte, etwas Alltägliches. Das Entenpaar Paul und Paula von Sabine Rein wurde von einer Nachbarskatze derart aufgeschreckt, dass es Reißaus nahm und davonflatterte. Den Erpel konnte „Frauchen“ schnell beruhigen und innerhalb des häuslichen Bereichs zurückhalten. Doch das Weibchen geriet vor Schreck in das nahegelegene Bachbett der Ach. Wegen der hohen Ufermauern war es für die Ente unmöglich, sich selbst befreien zu können.