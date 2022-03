Dr. Blaßnig: "Die Politik hat vor dem Virus kapituliert"

OA Dr. Hermann Blaßnig, Vizepräsident der Ärztekammer Vorarlberg, geht mit der Pandemie-Politik hart ins Gericht. KH-Personal am Limit.

Im VOL.AT-Interview lässt der Dornbirner Oberarzt kein gutes Haar an den jüngsten Entscheidungen von Neo-Gesundheitsminister Johannes Rauch und der jüngsten österreichischen Maßnahmen-Politik zur Pandemiebekämpfung. "Wir sehen einen rasanten Anstieg an Corona-bedingten Abwesenheiten beim Personal in allen Bereichen. Gleichzeitig haben wir wieder einen Anstieg an Patienten, aktuell noch abseits der Intensivstationen. Man muss aber auch anmerken, dass jegliche Pflege von Corona-Erkrankten als intensiv zu bezeichnen ist", informiert der Mediziner.

Man nehme mit dieser Ausrichtung bewusst einen kritischen Anstieg an Menschen, die krank werden, in Kauf. Und schärfere Maßnahmen an die sogenannte "Auslastung" von Intensivstationen zu koppeln, sei zu hinterfragen. "An Corona stirbt man überall: Zuhause, auf den Normalstationen oder eben auch in den Intensiv-Einrichtungen", führt der Ärztekammer Vizepräsident weiter aus. Direktes Resultat sei außerdem eine verminderte Anzahl an Betten und Verschiebungen von Eingriffen und Operationen. "Offensichtlich hat die Politik endgültig vor dem Virus kapituliert. Maßnahmen, die man sich seit zwei Jahren erarbeitet hat, werden über den Haufen geworfen. Die Entwicklung ist äußerst beunruhigend."