Teststrategie in Österreich – so geht es weiter

Gesundheitsminister Johannes Rauch gibt um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz zum Thema "Corona-Teststrategie.

Die Zeit für eine Entscheidung über die künftige Corona-Test-Strategie drängt. Die Signale aus der Regierung am Wochenende waren dazu noch komplett unterschiedlich. Während der Gesundheitsminister sich gegen sektorale Lösungen aussprach und nur einer Reduktion der Gratistests das Wort redete, sagte der Finanzminister mehr oder weniger das Gegenteil. Ressortchef Magnus Brunner (ÖVP) will die kostenlosen Tests nur noch für vulnerable Gruppen und den Pflegebereich.

Heute will Gesundheitsminister Johannes Rauch die künftige Teststrategie vorstellen. Wie die "Vorarlberger Nachrichten" aus Regierungskreisen erfahren haben, soll es künftig nur noch fünf Gratis-Antigen und –PCR-Tests pro Monat geben. Wir übertragen live ab 11:30 Uhr.

Schulen und Pflege-Einrichtungen

Fragen gibt es jedenfalls genug, etwa ob das Screening in den Schulen weiter geht. Da geht es um ein Volumen von mehr als einer Million Tests. Weiters ist unklar, wie man den Besuch in Pflege-Einrichtungen und Spitälern organisiert, für den laut aktueller Basismaßnahmen-Verordnung Tests für Besucher vorgeschrieben sind.

Quarantäneregelung

Dazu ist unklar, wie es mit der Quarantäne weiter geht. Bisher geht diese zehn Tage und man kann sich nach fünf Tagen freitesten, so der CT-Wert über 30 ist und man somit nicht mehr als infektiös gilt. Wenn allerdings nicht mehr getestet wird, werden wohl auch deutlich weniger Leute wissen, dass sie überhaupt Corona haben, was eine weitere Beschleunigung der Durchseuchung zur Folgen haben dürfte. Immerhin waren in Wien zuletzt zum Zeitpunkt der Testung rund zwei Drittel der positiven Fälle asymptomatisch. Hier war aus der Regierung mehrfach von einer Anpassung der Quarantäne-Regeln bei Änderung der Teststrategie die Rede. Eine konkrete Lösung wurde bisher aber nicht angeboten.