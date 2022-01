Dornbirn: Mit Pkw überschlagen

Ein Pkw-Lenkerin kam am Donnerstag mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich.

Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin fuhr in der Nacht auf Donnerstag auf der Gütlestraße in Richtung Dornbirn-Stadt. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kam in der Folge von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.