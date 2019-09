Dornbirn erkämpft sich Punkt gegen Liefering

Aufsteiger FC Dornbirn kam am 7. Spieltag der zweiten Liga zu einem 2:2-Heimremis gegen den FC Liefering.

Am 7. Spieltag hatte Aufsteiger FC Dornbirn den FC Lieferung zu Gast an der Birkenwiese. Und die Gäste aus dem Stall von Red Bull hatten in der Anfangsphase deutlich mehr vom Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. In der 36. Minute war es dann aber so weit - Karim Adeyemi sorgte für das 0:1. Doch die Dornbirner kämpften sich noch vor der Pause zurück. Egzon Shabani und Deniz Mujic drehten das Spiel innerhalb von nur drei Minuten und es ging mit einem 2:1 für die Hausherren in die Pause.