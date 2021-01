Dornbirn Bulldogs treffen auswärts auf die Torfabrik

Die Schützlinge von Trainer Kai Suikkanen gastiert beim Tabellenzweiten Fehervar

Am Freitag treten die Dornbirn Bulldogs in der ICE Hockey League in Ungarn gegen Hydro Fehérvár AV 19 an. Am Samstag steigt das erste Spiel der Vorarlberger in der Slowakei gegen die iClinic Bratislava Capitals.