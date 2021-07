Dornbirn Bulldogs präsentiert die neue Mannschaft

Im Rahmen einer Rückkehr der treuen Fans wird mit großer Spannung der neue Kader der Öffentlichkeit vorgestellt.

Den Zeugnistag, also den 9. Juli 2021, dürfen sich die Bulldogs-Fans dick im Kalender anstreichen. Die Vorarlberger bringen die Fans zurück ins Messestadion und starten den Countdown zu ihrer zehnten Saison im Eishockey-Oberhaus.

Während die meisten Teams der bet-at-home ICE Hockey League bereits mit Transfermeldungen ins Rampenlicht traten, hielten sich die Dornbirn Bulldogs aus guten Grund bedeckt. „Wir haben die Lockerungen der Bundesregierung abgewartet, um jetzt gemeinsam mit den Fans den Countdown auf unsere zehnte Saison starten zu können“, erklärt Manager Alexander Kutzer. Die Fans hätten in der letzten Saison am meisten gelitten und dürfen sich auf ein tolles Event am 09. Juli freuen.