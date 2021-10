Dornbirn Bulldogs fordert den Tabellenführer Fehervar

Große Bewährungsprobe für die Suikkanen-Mannen im zweiten Heimspiel gegen das Topteam aus Ungarn.

Der Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19 startet seinen Road-Trip bei den Dornbirn Bulldogs. Die Ungarn sind nach vier Runden das einzige ICE-Team ohne Niederlage. Mit den vier Siegen am Stück hat AVS seinen bislang besten Saisonstart eingestellt: 2008/09 eröffneten die Ungarn mit vier Erfolgen en suite. Vor allem bei Even-Strength zeigte die Constantine-Truppe mit nur vier Gegentoren auf. Insgesamt musste das Goalie-Duo Tirronen/Kornakker erst acht Gegentore – und damit die wenigsten aller Goalie-Tandems – hinnehmen. Die auf Rang sechs liegenden Bulldogs zeigten sich bislang ebenfalls in guter Verfassung und nervenstark: Alle drei Siege konnten sie mit einem Tor Differenz feiern, zwei davon erst via OT-Game-Winner. Für Fehérvár geht es dann bereits am Samstag beim EC Red Bull Salzburg weiter.