Doppelter Theatergenuss in Hohenems

Im August 2021 überzeugt die Kulturstadt Hohenems mit einem hochklassigen Theaterprogramm: Gleich zwei Ensembles bieten im öffentlichen Raum ein abwechslungsreiches Schauspiel dar, das sich mit dem Ambiente der Innenstadt verbindet.

Thomas Welte und sein Team waren vormals mit „Shakespeare am Berg“ erfolgreich in Bludenz, seit heuer sind sie mit dem Theaterfestival Poligonale und ihrem eigenen Stück „Die Puppenmacherin“ und weiteren Kooperationsprojekten in Hohenems angekommen. „Die Puppenmacherin“ ist ein Stück über die Möglichkeiten und Grenzen des komischen „Spieles“ mit einer schlimmen Vergangenheit, die sich der Gegenwart in den Weg zu stellen scheint.