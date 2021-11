Ditzer-Ladies siegten im Heimspiel dank Kovacheva

SSV Dornbirn Schoren gewinnt in der achten Runde der WHA MEISTERLIGA gegen Aufsteiger Korneuburg nach hartem Kampf mit 27:25 (14:13)

Von Anpfiff an war den Schoren-Girls in der achten Runde der WHA MEISTERLIGA anzusehen, wer in der Messehalle 2 als Sieger vom Parkett gehen sollte. Nach drei Niederlagen hintereinander gewann der SSV Dornbirn Schoren gegen Aufsteiger Union APG Korneuburg Handball Damen in einem spannenden Duell mit 27:25 (14:13).