Dieser Sommer wird ein großes Abenteuer

Die anstehenden Sommerferien bringen durch das Corona-Virus besondere Herausforderungen für viele Familien mit sich. Da schon Tage des Urlaubs konsumiert wurden und diese nun somit für den Sommer fehlen sind geplante Vorhaben nicht mehr realisierbar. Daher hat die REGIO Klostertal-Arlberg eine Ganztagesbetreuung für 7 bis 14jährige Kinder organisiert.

Veranstalter ist der Natur-Erlebnis-Raum OASE-K77. Die Betreuung findet beim Gelände der Kulturhalle in Klösterle am Arlberg statt und dies zu 100 % im Freien, denn in der Natur warten viele spannende Abenteuer auf die Kinder: sei es im Wald, an der Alfenz oder im Almwasserpark. Dort wird geschnitzt, gekocht, gebastelt, gegärtnert, musiziert u.v.w. Bei Regen bietet das Tipi oder eine Jurte Schutz vor Nässe. Familien mit Hauptwohnsitz in der Region Klostertal und Arlberg werden bei einer verbindlichen Anmeldung durch die REGIO mit einer Förderung unterstützt. Anmeldungen ab sofort möglich. Alle Infos gibt es unter www.arlberg-klostertal.at, per email unter info@klostertal-arlberg.at oder unter 0664/84 37 133