Die neue S18-Variante, EU-Einblicke und Betongold

Die Mobilitäts- und Umweltministerin Leonore Gewessler, der Universitätsprofessor und ehem. EU-Parlamentarier Mag. Dr. Josef Weidenholzer und Assistenz-Professorin Dr. Anita Aigner sind am Donnerstag die Gäste von VN-Chefredakteur Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".

Am Donnerstag stellt VN-Chefredakteur in "Vorarlberg LIVE" an den ehemaligen EU-Parlamentarier Josef "Joe" Weidenholzer die Frage, was die EU kann und können sollte? Denn Zukunftsentscheidungen werden zumeist auf europäischer Ebene getroffen. Wie das funktioniert, ist allerdings den wenigsten bekannt. Vielmehr ist "die EU“ zum allgegenwärtigen Sündenbock und damit zur Profilierungsfläche der hiesigen Politikerinnen und Politiker geworden. Der langjährige Abgeordnete zum EU-Parlament gibt fundierte Einblicke in die Funktionsweise, die Schwächen und die Potentiale der EU. Direkt im Anschluss ab 19:30 Uhr ist Josef Weidenholzer im Spielboden Dornbirn zu Gast und referiert ebenfalls zum Thema EU unter dem Titel "Vom Mythos zum Sündenbock".