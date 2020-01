Die nÃ¤chsten Ferien stehen vor der TÃ¼r

Bludenz. Die Stadt Bludenz verfügt über ein dichtes Bildungs- und Betreuungsnetz für Kinder und Jugendliche. Dabei setzen die diversen Bildungseinrichtungen nicht nur während dem regulären Schul- und Kindergartenjahr auf eine optimale Betreuung, sondern bieten zudem allen Bludenzer Kindern auch in den Ferien ein abwechslungsreiches Programm.

Auch die Anmeldung für die Schülerbetreuung in den Osterferien ist jetzt bereits möglich. In den Osterferien – vom 6. bis 10. April – erwartet die Kinder ebenfalls ein spannendes Ferienprogramm. Gemeinsam mit den FreizeitpädagogInnen werden die Kids Osterbäckereien herstellen und verschiedene Bastelarbeiten zum Thema Ostern gestalten. Auch interessante Ausflüge stehen in dieser Woche wieder auf dem Plan: ein Kinonachmittag, ein Besuch auf dem Bauernhof, ein Ausflug zum Tiererlebnispfad in Brand sowie Eis essen in der Stadt unterhalten die Kinder. Die Anmeldefrist für die Osterferienbetreuung läuft noch bis Freitag, 27. März, und ist ebenfalls in der Bildungsabteilung einzubringen. Auch hier sind wieder unterschiedliche Betreuungsmodule wählbar. Die Kosten sind vor Ort bei der Anmeldung zu bezahlen.