Die Landschaft mit den Augen des Malers sehen

Prof. Gerhard Winkler widmet seine Aufmerksamkeit der Landschaftsmalerei.

Dornbirn. Selten sind sie noch zu sehen, die Maler an ihrer Staffelei im Herbst. Doch was bewegt den Dornbirner Künstler Gerhard Winkler mit all seinen Malutensilien in dieser wunderbaren Jahreszeit in die Natur in und rundum Dornbirn zu ziehen, um stundenlang zu malen? „Das vertiefte Erleben und Erschauen, das versuchte Festhalten des langsamen Vergehens der üppigen Farbenpracht in der Natur führen mich auch zum Nachdenken über das eigene Sein und auch die Gemeinschaft in der wir leben“, so der Künstler, dessen Werke bereits in vielen Ausstellungen zu sehen waren.