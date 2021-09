Die Lage auf der Intensiv, Philosophicum Lech und Neues aus Bregenz

Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch, Leiter der Intensivstation des LKH Feldkirch Dr. Wolfgang List und wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann in "Vorarlberg LIVE".

Der Leutbühel in Bregenz wird neu gestaltet. Vor einer Woche erfolgte der Spatenstich. Die Architektengemeinschaft Wimmer/Armellini entwickelte Pläne für ein neues Quartier, das zum Begegnungsraum werden soll. Das Bauprojekt ist bis Ende 2022 geplant. Was genau entsteht und wie hoch die Kosten für das Projekt ausfallen, erzählt der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".