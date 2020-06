Die ELKI´s laden zum Sommerspaß

In den Ferien dreht sich bei den ELKI´s wieder alles um Sommerfitness.

Dornbirn. Auch 2020 dürfen sich kleine Sportskanonen auf einen bewegten Sommer freuen. Kindgerecht wird bei den ELKI´s in den Sommerwochen die Freude an der Bewegung im Freien weitergegeben. „Bei sehr schlechtem Wetter steht uns als Alternative der ELKI-Turnraum in der Bildgasse zur Verfügung. Unsere Ziele sind neben den sportlichen Aktivitäten, das Entdecken und Erforschen der Pflanzen und Tierwelt in den Achauen bzw. In Steinen beim Platz des Natur-Aktiv-Kindergartens“, freut sich ELKI-Leiterin Andrea Pastor bereits. Gemeinsames Basteln, Werkeln und Spaß haben, gehören ebenso zum abwechslungsreichen Ferienprogramm.