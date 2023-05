Die besten und beliebtesten Apotheken in Feldkirch

Was Kunden schätzen und was sie kritisieren: Hier gibt es eine Übersicht zu den besten Apotheken in Feldkirch.

Montfort-Apotheke

Montfort Apotheke in Feldkirch ©Google

Die Montfort-Apotheke versorgt ihre Kunden mit einer breiten Palette an medizinischen und gesundheitsbezogenen Produkten. Von verschreibungspflichtigen Medikamenten bis hin zu Gesundheits- und Schönheitsprodukten, die Apotheke versucht, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Sie legt großen Wert auf die fachkundige Beratung ihrer Kunden und strebt danach, jeden Besuch so informativ und hilfreich wie möglich zu gestalten.

Was die Menschen lieben

Viele der Kundenbewertungen loben das freundliche und zuvorkommende Personal der Montfort-Apotheke. Es wurde mehrmals betont, dass das Personal über gute Fachkenntnisse verfügt und bereit ist, diese einzusetzen, um die Kunden gut zu beraten. Ein weiterer positiver Aspekt, der von den Kunden hervorgehoben wurde, ist die kurze Wartezeit. Die Montfort-Apotheke scheint einen flüssigen Betrieb zu haben, der es den Kunden ermöglicht, schnell und effizient bedient zu werden. Darüber hinaus loben Kunden auch die gute Parkmöglichkeit direkt vor der Apotheke.

Was die Menschen nicht so lieben

Trotz der vielen positiven Bewertungen, gibt es auch einige Aspekte, die Kunden an der Montfort-Apotheke bemängelt haben. Einige Kunden äußerten Unzufriedenheit über die Beratung. Einige andere gaben an, dass sie nicht immer das bekamen, was sie brauchten oder was ihnen verschrieben wurde.

Fazit

Trotz dieser Kritikpunkte bleibt die Montfort-Apotheke eine Institution in Feldkirch. Mit einem engagierten Team, das stets bestrebt ist, seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, ist sie eine verlässliche Anlaufstelle für Gesundheits- und Medizinprodukte in Feldkirch.

Herz-Jesu Apotheke

Im Herzen von Feldkirch, am Domplatz 9, befindet sich die Herz-Jesu Apotheke. Mit einer Öffnungszeit von 08:00 bis 18:00 Uhr von Dienstag bis Freitag, 08:00 bis 13:00 Uhr am Samstag und sogar 24-Stunden-Service an Feiertagen, gewährleistet die Apotheke, dass sie immer für ihre Kunden da ist, wenn sie benötigt wird.

Was sie bieten

Die Herz-Jesu Apotheke bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, von der Abgabe von Medikamenten bis hin zu kompetenter und individueller Beratung. Darüber hinaus zeichnet sich die Apotheke durch die Herstellung eigener pflanzlicher Extrakte und Heilmittel aus, was ihren Fokus auf natürliche und ganzheitliche Gesundheitslösungen unterstreicht.

Was die Leute lieben

Die Herz-Jesu Apotheke ist weit über die Grenzen von Feldkirch hinaus bekannt für ihre freundlichen und kompetenten Mitarbeiter. Viele Rezensenten loben die schnelle und effiziente Bedienung, die geduldige und ausführliche Beratung und das immer zuvorkommende und nette Personal. Kunden schätzen die individuelle und professionelle Beratung sowie die Bemühungen des Teams, auch bei schwierigen Anfragen Lösungen zu finden. Insbesondere die Mitarbeiterinnen Marika und Frau Heller wurden mehrfach für ihre freundliche und zuvorkommende Art gelobt. Die Lage der Apotheke wird ebenfalls als Vorteil gesehen, sie ist leicht zugänglich und zentral gelegen.

Was die Leute nicht lieben

Trotz der allgemeinen Zufriedenheit gibt es auch einige Punkte, die von Kunden kritisch angesehen wurden. Einige Kunden haben von unfreundlichen Erfahrungen berichtet und die hohen Preise für bestimmte Dienstleistungen, wie z.B. PCR-Tests, bemängelt. Es wurde auch erwähnt, dass die Parkmöglichkeiten für Kunden, die mit dem Auto anreisen, begrenzt sind. Trotz dieser Kritikpunkte äußern die meisten Kunden Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der Herz-Jesu Apotheke und empfehlen sie weiter.

Fazit

Insgesamt ist die Herz-Jesu Apotheke eine wichtige Institution in Feldkirch, die ihre Kunden mit Kompetenz und Freundlichkeit betreut. Trotz kleiner Kritikpunkte ist die allgemeine Meinung der Kunden positiv, was sie zu einer der besten Apotheken der Stadt macht.

Sebastian Apotheke

©Roland Paultisch

Die Sebastian Apotheke, gelegen an der Kapfstraße 5 in Feldkirch-Gisingen, zeichnet sich durch seine breite Produktpalette, kompetente Beratung und vor allem durch einen hervorragenden Kundenservice aus. Mit einer Bewertung von 4,2 Sternen auf Google ist die Apotheke ein beliebter Anlaufpunkt für die Einwohner von Feldkirch.

Angebot

Die Sebastian Apotheke hat eine breite Palette an Dienstleistungen und Produkten zu bieten. Neben klassischen Arzneimitteln bietet sie eine Vielzahl von Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmitteln, einschließlich einzigartiger Eigenprodukte. Zudem bietet die Apotheke eine kompetente und individuelle Beratung an, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert.

Was die Kunden lieben

Die Kunden schätzen besonders das freundliche und kompetente Personal. Besonders hervorgehoben wird das Engagement der Mitarbeiter, die auch außerhalb der Geschäftszeiten umfassende und detaillierte Auskünfte geben. Der hervorragende Kundenservice, der auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingeht, wird ebenfalls positiv erwähnt. Die Kunden loben auch die modernen Räumlichkeiten und die breite Palette an Produkten, insbesondere die einzigartigen Eigenprodukte der Apotheke.

Was die Kunden weniger schätzen

Einige Kunden kritisierten die unzureichenden Parkmöglichkeiten. Es gab auch eine Beschwerde über den Notdienst, bei dem ein Kunde das Gefühl hatte, ignoriert zu werden. Diese Bewertung wurde allerdings schon vor ein paar Jahren verfasst und seitdem gibt es nur positive Rückmeldungen.

Fazit

Trotz einiger negativer Bewertungen bleibt die Sebastian Apotheke eine der beliebtesten Apotheken in Feldkirch. Sie zeichnet sich durch ihr Engagement für den Kunden, ihre modernen Räumlichkeiten und ihre breite Produktpalette aus. Die Kunden schätzen die professionelle und freundliche Beratung sowie die einzigartigen Eigenprodukte. Es ist klar, dass die Apotheke sich bemüht, auf das Feedback der Kunden einzugehen und ihren Service ständig zu verbessern.

Apotheke Novale

Die Apotheke Novale liegt in der Rheinstraße 13 in Feldkirch-Nofels. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 4,4 Sternen in den Google-Rezensionen zählt sie zu den am besten bewerteten Apotheken in Feldkirch.

Angebot

Die Apotheke Novale bietet natürlich eine breite Palette an Medikamenten und Gesundheitsprodukten. Darüber hinaus wird großen Wert auf die individuelle Beratung gelegt, wobei die speziellen Bedürfnisse jedes Kunden im Vordergrund stehen.

Was die Kunden lieben

Kunden sind von der ausführlichen und kompetenten Beratung, die sie in der Apotheke Novale erhalten, begeistert. Die sympathischen Mitarbeiter werden sehr geschätzt, was auch in vielen Bewertungen hervorgehoben und zum Ausdruck gebracht wird. Viele Kunden schätzen den idealen Standort der Apotheke, der sich in günstiger Lage befindet. Zudem hebt ein Kunde hervor, dass die Apotheke sogar "American Express" als Zahlungsmittel akzeptiert.

Was die Kunden weniger schätzen

Ein Kritikpunkt, der von Kunden angeführt wurde, betrifft die begrenzte Anzahl an Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zur Apotheke. Des Weiteren gibt es Rezensionen, die weniger Sterne vergeben, jedoch ohne konkrete Begründung.

Fazit

Trotz einiger kritischer Punkte wird die Apotheke Novale sehr geschätzt. Sie bietet kompetente Beratung, freundliches Personal und eine Vielzahl an Gesundheitsprodukten. Das engagierte Team ist stets bestrebt, Kundenwünsche schnell, kompetent und freundlich zu erfüllen und steht offen für Anregungen zur Verbesserung der Services.

