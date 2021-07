Die besten Sprüche der EM

Fußballer sind immer für einen Spruch gut. Ob Marko Arnautovic Außerirdische, oder Leon Goretzka 82 Millionen Virologen sieht - auch diese Fußball-EM war für einige Zitate gut.

"Ich kann es noch nicht ganz realisieren. Was dazukommt, ist, dass mir der Schädel richtig wehtut. Aber an so einem Tag nehme ich das gerne in Kauf." Baumgartner nach Tor und Austausch wegen einer Kopfverletzung gegen die Ukraine.