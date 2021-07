Die Tops und Flops der EM

Neben Tops und Flops gibt es auch zwei Themen bei der Fußball-Europameisterschaft, die nachhaltig für Diskussionen sorgen werden: der Videoschiedsrichter und Stadion-Stimmung vs Superspreader.

Die Tops

Offensivdrang und Drama: Überraschend mutig ging es bei dieser EM zu. Teams mit Offensivambitionen wurden oft belohnt, die EM endet mit einem Torrekord seit Einführung der Gruppenphase bei Endrunden. Selbst wenn im Finale kein Treffer fällt, hätte es 2,745-mal pro Spiel "geklingelt". 2000 in den Niederlanden waren es durchschnittlich 2,742 Tore. Und spannend ging es zu: Die Hälfte der 14 K.o.-Spiele vor dem Finale ging in die Verlängerung.

ÖFB-Team: Den ersten Sieg einer österreichischen Mannschaft bei einer EM-Endrunde feierten David Alaba und Co. gleich im ersten Spiel gegen Nordmazedonien (3:1), so richtig in Stimmung kamen die rot-weiß-roten Fans aber erst zum Ende der Gruppenphase. Mit einem 1:0 gegen die Ukraine gelang der Sprung ins Achtelfinale, in der die Auswahl von Franco Foda Mitfavorit Italien einen heißen Fight auf Augenhöhe lieferte und sich erst in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben musste.