Die 39er aus Lustenau lassen es krachen

Zur Vollendung des 80. Lebensjahres feiert der Jahrgang ein Fest der besonderen Art.

Lustenau Das Jubiläumsjahr eröffneten die unternehmungslustigen Gleichaltrigen am 16. Jänner mit einem „z‘Môrgo“ im Gasthof Adler in Hittisau. 40 Jahrgängerinnen und Jahrgänger fuhren mit dem Bus in den Bregenzerwald und ließen sich kulinarisch verwöhnen und vom Alleinunterhalter Alwin mit Oldies aus ihrer Zeit mitreißen. Am 6. Juni nahmen 58 aus ihrer Runde an einer wunderbaren Ausflugsfahrt mit der Hohentwil auf dem Bodensee mit einem abendlichen Hock und tollem Abendessen auf dem Gebhardsberg teil.