Deutliche Derby-Niederlage von RHC Dornbirn in Wolfurt

Versteinerte Mienen nach einem desaströsen Auftritt in der vollen HockeyArena.

Mit viel Selbstvertrauen reiste der RHC Dornbirn nach Wolfurt und wollte im Derby den Erfolgsrun der letzten Spiele fortsetzen. Von Beginn an rannten die Messestädter dem Gegner und ihren Vorhaben hinterher. Wolfurt spritziger, zielstrebiger, nutzte einen Konter mit toller Kombination zum Führungstreffer. Dornbirn reagierte, konnte aber aus vielen Möglichkeiten kein Kapital schlagen, besser die Hausherren, die per weiterem Konter auf 2:0 erhöhten. Nach einer blauen Karte durch Winder brachte Gomez del Torno per verwandeltem direkten Freistoß die Dornbirner wieder zurück in die Partie. Nach Seitenwechsel konnte die Gende-Truppe drei Standards nicht nutzen, die Gastgeber zeigten es vor und zogen auf 4:1 davon. Ein schön herausgespieltes Tor durch Gomez del Torno ließ kurz nochmals Hoffnung aufkommen, doch ein Doppelpack der beflügelten Hausherren schickten Brunner & Co mit 6:2 nach Hause. Wolfurt gewann verdient, war für dieses Derby hochmotiviert, wobei die Gäste vieles schuldig blieben und nie an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen konnten.