Der Winter „jagte“ die Schafe frühzeitig ins Tal

Die Schafscheide fand bei winterlichen Verhältnissen statt.

Gaschurn Traditionell am letzten Samstag des Septembers geht im Gaschurner Ortsteil, Transtrauas, am Bargaplatz, die sogenannte „Schofschädi“ vonstatten. Aufgrund des angekündigten Schneetreibens warteten heuer nur die Schafbesitzer und einige Besucher auf die vierbeinigen Lieblinge. Aus Götzis kamen schon frühzeitig Schafbauern, um ihre Tiere abzuholen. „Wir haben 22 Schafe plus Lämmer auf der Garnera-Alpe. Wir sind sehr zufrieden und bringen schon aus Tradition unsere Tiere hier herauf“, so Klaus Winder .

„Eine Herde weißer Schafe ist mein Königreich“, singen die fidelen Mölltaler. Und so sah es auch so aus. Bei winterlichem Schneetreiben stürmten dann eine Horde von 840 Schafen in Begleitung ihrer Hirten „die Schöfer us am Garneratal“, wie die Krauthobler singen, aus dem Garneratal nach Gaschurn zum Sammelplatz. Ein Anblick, der manches Herz höher schlagen lässt. Besitzer und Besucher erwarteten die wolligen Tiere, die heute einmal wie Stars begrüßt wurden. „Ich freue mich so auf meine Schafe. Habe ich sie doch als kleine Schäflein im Frühsommer auf die Alpe geschickt und jetzt sind sie groß und haben manche schon Babys“, erzählt gerührt eine Schafbäuerin aus Tschagguns.