Der Spielboden Dornbirn startet in ein neues Kulturjahr

Austrofred, Martin Gruber und Billie Holiday – der Jänner im Spielboden steht ganz im Zeichen großer Kunst.

Am Mittwoch, den 12. Jänner steht nun gleich Konzert und Literatur von Austrofred auf dem Plan. Wenn vom Austrofred die Rede ist, dann geben sich automatisch die Superlative die Türklinke in die Hand: der Größte, der Härteste, der Stimmgewaltigste, der Meistgeklickte, der liebestechnisch Robusteste. Der oberösterreichische Rock-Tausendsassa gastiert mit seinem Buch „Die fitten Jahre sind vorbei“ in Dornbirn und bieten einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen des Phänomens Austrofred.

Und auch Kino-Fans kommen im ersten Monat des Jahres nicht zu kurz. Zahlreiche Vorführungen finden in Kooperation statt. So die Doku „Tagebuch einer Biene“ (11.1.) bei der der Imkerverband Vorarlberg zum anschließenden Austausch lädt. „Unser Boden, unsere Erde“ (12.1.) in Kooperation mit vai – dem Vorarlberger Architektur Institut setzt sich mit der Bodenverschwendung und -ausbeutung auseinander. Der musikalische Kino-Abschluss (29.1.) in diesem Monat gehört dann der großen Billie Holiday. Im Dokumentarfilm Billie verknüpft der britische Regisseur James Erskine aufwändig restauriertes Archivmaterial und bisher ungehörte Tonbandaufnahmen mit den Aufzeichnungen der wichtigsten Bühnenauftritte der Ausnahmekünstlerin. (cth)