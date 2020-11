Der Schoren präsentiert sich online

Die Schüler haben Videos aller vier Oberstufen-Zweige erstellt.

Dornbirn. Da der traditionelle Tag der Offenen Tür für die Oberstufe nicht stattfinden kann, hat man sich am B.O.RG Dornbirn Schoren eine Alternative überlegt. „Als innovative Schule ist der naheliegende Weg, ins Internet auszuweichen. Die Schüler und Schülerinnen haben unter tatkräftiger Mithilfe einiger Lehrpersonen für alle vier Schulzweige professionell gestaltete Videos erstellt, die einen grandiosen Einblick in die zweigspezifische Arbeit erlauben“, freut sich Direktor Reinhard Sepp.

Die Videos sind über den Webauftritt der Schule unter https://www.brg-schoren.at/schultour abrufbar. Hier finden Interessierte auch Detailinformationen über die einzelnen Schulzweige am BORG Schoren. Neben Beschreibungen der Unterrichtsinhalte sind auch die Stundentafeln einsehbar, aus denen hervorgeht, wie viele Stunden Mathematik oder Geographie die einzelnen Klassen haben. „So können sich Interessenten auch ohne Tag der offenen Tür eine Vorstellung davon machen, was sie in dieser Schule erwartet. Für weitere Informationen kann man sich gerne telefonisch (05572-25050) oder per E-Mail (brg.schoren.dir@cnv.at) direkt an die Schule wenden“, so Reinhard Sepp.