Der Nichtaufstieg der FC Dornbirn Frauen und seine Folgen

FC Dornbirn Geschäftsführer Werner Brunold und VFV Langzeitpräsident Horst Lumper nehmen live zur ÖFB Entscheidung zwecks 2. Bundesliga Teilnahme Stellung.

Das Präsidium des ÖFB entschied sich gegen eine Teilnahme der Frauenmannschaft von FC Dornbirn an der 2. Bundesliga. Der Antrag von den Rothosen wurde abgelehnt. Jetzt sprechen FC Dornbirn Geschäftsführer Werner Brunold und VFV Langzeitpräsident Horst Lumper in dieser Angelegenheit. Was waren die Gründe und wie geht es mit den Frauen der Messestädterinnen in den nächsten Jahren weiter? Die FC Dornbirn Frauen müssen auf Landesebene spielen und wieder werden viele zweistellige Ergebnisse erwartet.