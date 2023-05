Der letzte Tanz für ein beliebtes Bregenzer Lokal

Mit dem Rückzug der nächsten Nightlife-Legende schließt am Freitag ein beliebtes Tanzlokal – vorerst.

Ein echter Szenewirt lädt zum letzten Tanz, am Freitag öffnet ein berühmt, berüchtigtes Lokal in der Landeshauptstadt zum vorerst letzten Mal seine Pforten.

Denn mit dem Betreiber verabschiedet sich die nächste lebende Nightlife-Legende in den wohlverdienten Ruhestand.

40 Jahre im schillernden Nachtleben

Gemeint ist Didi Tomaselli, der nach fast vier Jahrzehnten Nachtgastronomie an Standorten in ganz Vorarlberg seine berufliche Karriere ausklingen lässt.

Thomas und Armin Sauter, Didi Tomaselli und Kurt Hartmann – stilecht im "Notausgang". ©handout/Tomaselli

Als beruflicher Quereinsteiger orientierte sich der gebürtige Bludenzer bei seinem Mentor Klaus Spiegel, der dem Club Sender in Lustenau seinen Stempel aufgedrückt hatte. Tomaselli war fasziniert von der schillernden Welt des Nachtlebens, besonders musikalisch wollte sich der früher in einer Punkrock-Band aufspielende Oberländer in seinem ersten eigenen Lokal einen Namen machen. Und das gelang, denn gemeinsam mit seinem Partner Kurt Hartmann eröffnete er 1984 den legendären "Notausgang" in Dornbirn – der Auftakt für eine wohl beispiellose Laufbahn.

Didi Tomasellis gastronomische Laufbahn findet in Bregenz sein Ende. ©Becker/Sams, Canvas

Dornbirn als Szenetreffpunkt

"Damals traf sich ganz Vorarlberg in Dornbirn. Während wir uns im Notausgang mit unserer Ausrichtung an englischen Clubs mit New Wave und Punk orientierten, entwickelte sich in der Stadt bald eine lebendige Clubkultur. Egal ob Johannes Rothmeyer im Scala oder später mit dem Conrad Sohm, Sigi Innauer, der in der Messestadt in der Tiefgarage House-Musik etablierte, oder viele mehr – wir stießen auf fruchtbaren Boden", erinnert sich der sympathische Nachtclub-Betreiber.

Der legendäre Notausgang 1984 in Dornbirn. Rechts im Bild: Didi Tomaselli. ©handout/Tomaselli

Nach dem Notausgang folgte mit dem "Blauen Storch" ein Gastspiel in Lustenau, bevor Tomaselli mit dem "B190" eine ganze Generation von Nachtschwärmern zum Tanzen brachte – allein bei der Eröffnung stürmten 1993 rund 1500 Gäste das Lokal. Nach dem C-Café und der Tomaselli-Bar kehrte der inzwischen 62-Jährige aber seiner alten Liebe Dornbirn den Rücken und übernahm 2018 das Tanzlokal Nachtigall in Bregenz.

Abschied von einem legendären Wirt: Didi Tomaselli zieht sich zurück. ©Becker/Sams

Didis letzter Tanz in der Nachtigall

Am Freitag lässt der passionierte Szenewirt zum vorerst letzten Mal in der Nachtigall die Korken knallen. Wie es dann mit dem Bregenzer Tanzlokal weitergeht, verrät Tomaselli noch nicht: "Ich möchte mich aber bei allen meinen Gästen, Mitarbeitern und langjährigen Partnern und Lieferanten herzlich bedanken. Und soviel sei verraten – es wird auch schon fleißig an der Nachfolge in der Nachtigall gearbeitet!"

Im ausführlichen Sonntags-Talk in der nächsten WANN & WO-Ausgabe wird Didi Tomaselli 40 Jahre Vorarlberger Nightlife-Geschichte Revue passieren lassen.