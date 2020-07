Der Göfner Pater Karl-Martin feiert sein Jubiläum

50 Jahre im Einsatz als Priester im Kapuzinerorden

Der Göfner Pater Karl-Martin Gort feierte Ende Juni 2020 sein Goldenes Priesterjubiläum mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Luzius in Göfis. Karl-Martin Gort, Jahrgang 1942, trat mit 20 Jahren in den Kapuzinerorden ein und wurde vor 50 Jahren im Feldkircher Dom zum Priester geweiht. Seine Primizmesse feierte dann in seiner Heimatgemeinde Göfis. Karl-Martin Gort war in Feldkirch, Innsbruck, Salzburg, Wien sowie in zwei Salzburger Pfarren in verschiedenen Funktionen im Einsatz. Zur Zeit ist er wieder in Feldkirch Guardian, Vorsteher der Klostergemeinschaft. In dieser Funktion war er bereits einmal vor rund 15 Jahren und leitete damals die Generalsanierung des Klosters.