Der Emmebach wird schöner

Rund drei Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in die Renaturierung des Emmebachs investiert.

Altach . Bis im Frühjahr 2024 erstrecken sich die Baumaßnahmen zur Renaturierung des Emmebachs in Altach. Im ersten Abschnitt wird seit Herbst des vergangenen Jahres das Fließgewässer zwischen dem Stadion Schnabelholz und der Schleuse beim Erholungszentrum Rheinauen in seinen ursprünglichen ökologischen Zustand versetzt bzw. zurückgebaut.

Um der heimischen Tier- und Pflanzenwelt in der Zukunft wieder die Möglichkeit zu geben, sich am Emmebach anzusiedeln, hat die Altacher Gemeindevertretung bereits vor einigen Jahren mit den Planungen für den naturnahen Rückbau am Emmebach begonnen. Neben der Schaffung von intakten Gewässerräumen soll dabei auch ein Erholungsraum für die Bevölkerung und die Sicherheit von Siedlungsgebieten geschaffen werden. In der ersten Ausbaustufe entlang des Ufers (Schleuse Hohenems bis Stadion Schnabelholz) gehen die Bauarbeiten zügig voran und bis Ende März soll die Renaturierung des ersten Teilabschnitts bis zur Wiesstraße abgeschlossen sein.