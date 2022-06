Der dritte Streich von Rainer Spiegel

Der 49-jährige Coach führt SC Göfis in die VN.at Eliteliga.

Mit SC Göfis und SCR Altach Juniors schaffen zwei Oberländervereine den Sprung in die VN.at Eliteliga. Niemand hatte die beiden Aufsteiger auf der Rechnung und der engeren Auswahl. Lochau und Alberschwende diktierten klar die erste Saisonhälfte in der Vorarlbergliga und alles schien eigentlich schon gelaufen. Doch ein Frühjahrsfurioso der zweiten Kampfmannschaft der Rheindörfler und ein grandioser Schlussspurt von Göfis brachten die nicht mehr zu erwartende Wende. „Es ist einfach unglaublich und ein Wahnsinn. Nicht einmal die Funktionäre haben uns Chance auf den Aufstieg gegeben“, sagt Göfis Trainer Rainer Spiegel (49). Mit einem Heimsieg gegen Bezau könnte sich Göfis sogar noch zum Meistertitel krönen. Zu einer Megaparty kommt es in Göfis auf alle Fälle. Erstmals schnuppert der Traditionsverein aus dem Oberland Luft in der dritthöchsten Leistungsstufe Österreichs. In den letzten zwei abgebrochenen Saisonen stand Göfis immer auf einem Abstiegsplatz aus der Vorarlbergliga. Jetzt sind alle verletzten Leistungsträger wieder topfit und mit Rückkehrer Philip Fröwis kam zusätzliche Qualität in die Göfner-Truppe. „Der Glaube hat Berge versetzt am Sportplatz Hofen“, so Spiegel. Fünf Siege und ein Remis hat Göfis zuletzt geholt und das Saisonfinish ist extrastark. Rainer Spiegel hat sich in Göfis ein Denkmal gesetzt. Als Trainer hat er mit Göfis schon 2008 den Meistertitel in der 1. Landesklasse fixiert. Ein Jahrzehnt später führte er Göfis im Reformjahr in die Vorarlbergliga. Und nun wurde der große Traum vom Aufstieg in die Eliteliga Wirklichkeit. Sein dritter Streich mit Göfis wird in die Geschichtsbücher eingehen. Mit Hohenems wurde er schon zweimal Meister in der Landesliga und Vorarlbergliga und hat mit Hohenems den Cupsieg gefeiert. Göfis wird an der Vereinsphilosophie nichts ändern. Zuletzt standen neun Eigenbauspieler in der Startelf, einzig die beiden Legionäre aus Brasilien Pablo Henrique und Spielmacher Andre Luis Viana de Matos sind gesetzt. Luca Romagna wird seine aktive Karriere aus beruflichen Gründen beenden. IPA wird mit Saisonende als Hauptsponsor seine Tätigkeiten kürzer treten, ein neuer Hauptsponsor wird von Göfis schon nächste Woche präsentiert.