Der Chef der besten Defensive

Tino Casali ist der große Gewinner der Altacher.

Es ist eine Achterbahnfahrt, die Tino Casali in den vergangenen zwei Jahren erlebt hat. Der 27-jährige Schlussmann des Cashpoint SCR Altach war beim Abstiegsgipfel in Ried am vergangenen Wochenende einer der Matchwinner seiner Elf. Mit zwei Paraden gegen Ried-Angreifer Seifedin Chabbi hielt Casali die Null fest und bescherte dem Team von Trainer Klaus Schmidt damit den so wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Seit Casali wieder in das Tor der Altacher zurückgekehrt ist, haben die Rheindörfler nur sieben Gegentore in acht Spielen kassiert. Sie sind damit – man hätte es angesichts des Tabellenstandes nicht vermutet – das defensiv stärkste Team der Qualifikationsgruppe mit dem besten Keeper. „Es macht mir momentan sehr viel Spaß, mit dieser Mannschaft zu spielen, jetzt gilt es die Saison gut abzuschließen“, sagte der Torhüter im Vorarlberg-LIVE-Gespräch bei Moderator Thomas Flax.