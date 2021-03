Den siebten Tabellenplatz noch festigen

Eine schwere Aufgabe wartet für die Cracks des EHC Lustenau in der zweitletzten Runde des AHL-Grunddurchgangs

Für die Lustenauer geht es noch um eine gute Ausgangsposition für die am Samstag, 20. März beginnende Pre-Play-Off Serie. In den letzten Runden hat sich die Situation um die besten Plätze in der Tabelle ordentlich zugespitzt. Nach unten hin sind noch einige Rangverschiebungen für die Lustenauer möglich.

Trotz dieser nicht gerade optimalen Ausgangssituation wollen die Lustenauer gegen den Favoriten aus Südtirol überraschen und Punkte mit ins Ländle nehmen. „Im Heimspiel gegen den HC Pustertal war ein Punktegewinn mit Sicherheit im Bereich des Möglichen. Wir haben gesehen, dass wir gegen die Top-Teams der Liga mithalten können. Warum sollen wir daher nicht die Punkte mit nach Lustenau nehmen? Wir müssen von Beginn an auf der Hut sein und Pustertal so gut wie möglich vom Tor fernhalten. Wenn uns dies gelingt und wir in der Offensive das notwendige Glück haben, können wir auch in Bruneck positiv überraschen“, so Kapitän Max Wilfan. Spielbeginn am Samstag ist um 19.30 Uhr. Valcome.tv überträgt das Spiel via Livestream.