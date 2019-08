Den Marktplatz in einen bunten Garten verwandeln

Andreas Frick ist Frühaufsteher und lässt gerne Blumen für sich sprechen.

Die Schnittblumen und Topfpflanzen stammen zum Teil aus der familieneigenen Produktion in Bürs. In der Gärtnerei mit 2.000 Quadratmetern und mehreren Glashäusern hat Andreas Bruder Silvano (48) das Sagen und vor allem die nötige Kompetenz. Die zwei Brüder folgen der Familientradition. „Wir haben den Betrieb unseres Vaters übernommen und teilen die Bereiche auf. Jeder von uns macht das, was er am besten kann“, so Andreas schmunzelnd. Er übernimmt ganz freiwillig den Part des Verkaufens, denn der Kontakt mit den Menschen, ein kleiner Schmäh und ein freundliches Lächeln auf den Lippen, sind seine Stärke. Silvano kümmert sich derweil um den Anbau von Sonnenblumen oder Zierkürbissen. Auch seine Küchenkräuter, darunter Origano oder Minze aus biologischem Anbau, sind auf dem Markt gefragt.

Was hier im Land nicht so recht gedeihen will, wird auf der Blumenbörse im niederländischen Alsum bestellt. Nur zwölf Stunden später trifft die Ware hier ein. „Es gibt keinen Zwischenhandel und die Wege sind kurz“, betont Andreas Frick, der vor allem mit frischer Ware und mit einem guten Preis punkten will. Auf exotische Blumen aus fernen Ländern will er bewusst verzichten. Vom Einfliegen von Früchten und Blumen hält er nichts. Derzeit sind Hortensien, Gladiolen und vor allem auch heimische Sonnenblumen und Zierkürbisse gefragt. Sie finden sich als dekorative Bouquets in Kirchen, Hotels und natürlich in privaten Wohnungen wider. „Einen Anlass dafür, Blumen zu schenken, gibt es immer“, weiß Andreas Frick. Nicht umsonst lautet sein Motto: „Lasst Blumen sprechen!“