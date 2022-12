Das sind die Berufswünsche von Davina und Shania Geiss

Davina und Shania Geiss sind mittlerweile junge Erwachsene geworden. Doch was wollen sie eigentlich beruflich machen? Darüber haben sie im "Promipool"-Interview gesprochen.

Dabei erklärte Davina Geiss: "Also ich habe meine Modemarke und ich mache ganz viel mit Instagram. Und dann haben wir unsere eigene Show und die Familienshow 'Die Geissens', also wir machen schon viel. Und Shania fängt jetzt an, Kunst zu machen. Also wir machen schon verschiedene Sachen und werden dann in den nächsten Jahren sehen, was uns am meisten Spaß macht."

Ob Davina oder Shania einmal in die Fußstapfen von Mama Carmen treten möchten? Schließlich war Carmen Geiss Model - doch Shania winkt gegenüber "Promipool" ab: "Das habe ich erzählt vor zehn Jahren oder so. Nee, das ist definitiv nichts, was ich mehr machen will, das ist nicht so meins. Ich will immer noch etwas machen, was kreativ ist, natürlich dann Kunst. Aber modeln nicht, nur Bilder für Instagram, aber die mache ich lieber selbst. Ich mag das nicht so gerne, in der Maske zu sitzen und meine Haare gemacht zu kriegen, ich mache das gerne alles selbst."