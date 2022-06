Die Geissens: Prügelei auf ihrer Luxus-Yacht

Immer was los beim Milliardärs-Paar Robert und Carmen Geiss! Kürzlich berichtete das Ehepaar in seinem Podcast über eine Prügelei und eine unglückliche Romanze auf der eigenen Luxus-Yacht.

Dass auch im Leben der Superreichen manchmal Chaos herrscht, beweist das sympathisch-verpeilte Ehepaar Robert und Carmen Geiss seit Jahren in ihrer TV-Show "Die Geissens". In ihrem Podcast plauderten die beiden jetzt auch über Vorfälle auf ihrer Nobel-Yacht "Indigo Star".

So gab es vor ein paar Jahren sogar eine Schlägerei auf dem Luxus-Schiff: Zwei Cew-Mitglieder hatten sich auf Ibiza ein paar Drinks genehmigt und waren sturzbetrunken zurückgekommen, was für ordentlich Ärger mit dem Kapitän sorgte. Sogar mit Messern soll gedroht worden sein. Im Zuge der folgenden Schlägerei fiel ein Crew-Mitglied auf das Bein des Kapitäns, das sogar brach - womit die Geissens und ihre Yacht erstmal ohne "Chef" dastanden. Chaos total!

Stewardess warf mit Laptop

Auch eine unglückliche Liebe hielt Besitzer und Besatzung der "Indigo Star" in Atem: Eine Stewardess und ein Hilfskoch begannen eine Beziehung, welche aber nicht lange hielt. Die Stewardess sei so verletzt gewesen, dass sie in der Dominikanischen Republik mit einem Laptop nach dem Koch geworfen habe, wie Carmen berichtet. Der sei daraufhin zornig davongesegelt.