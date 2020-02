â€žDas kleine Ich bin Ichâ€˜â€œ als Theater in der Remise Bludenz

Bludenz. Der Todestag der Illustratorin des Besteller-Buches „Das kleine Ich bin Ich“, Susi Weigel, jährt sich heuer zum 30. Mal. Aus diesem Anlass zeigt die Remise Bludenz am Freitag, 28. Februar, ein Theaterstück zum beliebten Kinderbuch.

Am Freitag, 28. Februar um 15 Uhr, können Klein und Groß das kleine Ich bin Ich auf dem Weg zur Erkenntnis begleiten und sehr berührend seine Emotionen, seine Traurigkeit, seine Neugier und seine Entschlossenheit miterleben. Das Publikum wird in die Reise eingebunden und mit Hilfe der ZuseherInnen kommt das kleine Ich bin Ich schließlich ans Ziel: „Sicherlich gibt es mich: Ich bin Ich!“

Die international erfolgreiche Grazer Theatergruppe ASOU bringt im Gedenkjahr der in Bludenz ehemals wohnhaften Susi Weigel das kleine Tierchen „Ich bin Ich“ auf die Bühne der Remise. ASOU steht für Theater in Bewegung und Bildern, das erstaunt, bewegt und unterhält – für junge Geister und die ganze Familie.

Kartenvorverkauf: bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen, in allen Sparkassen und Raiffeisenbanken in ganz Vorarlberg, online auf www.laendleticket.com und im Tourismusbüro in der Bludenzer Innenstadt, Rathausgasse 5 und im Musikladen Feldkirch.