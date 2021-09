"Das ist eine Jahrhundertchance"

Der Salvatorianer-Orden teilte mit, dass er künftig mit der Gemeinde Hörbranz zusammen die Entwicklung des Klosters und des Klosterareals umsetzen will.

Andreas Kresser war einer der großen Überraschungen bei den vergangenen Gemeinderatswahlen. Knapp ein Jahr ist der parteilose Hörbranzer nun Bürgermeister. In der Marktgemeinde hat sich seither einiges getan. So teilte der Salvatorianer-Orden am Montag mit, dass er künftig mit der Gemeinde Hörbranz zusammen die Entwicklung des Klosters und des Klosterareals umsetzen will. „Das bedeutet, dass wir eine Jahrhundertchance von den Salvatorianern bekommen haben“, betont Kresser am Montagabend bei „Vorarlberg live“. Derzeit leben noch fünf Salvatorianer in dem Kloster, die aber Ende des Jahres abziehen werden.