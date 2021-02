Das Duell um den neunten Tabellenplatz

EC Bregenzerwald trifft zum Abschluss der englischen Woche auf die Rittner Buam

Das Heimspiel am Samstagabend schließt die englische Woche des EC Bregenzerwald. Zu Gast im Messestadion Dornbirn sind die Rittner Buam, welche in der Tabelle nur einen Punkt hinter Daniel Ban und Co. liegen. Wer schnappt sich am Ende den neunten Tabellenplatz?

Bei den Wäldern ist derzeit etwas der Wurm drin. Nach dem starken Jahresabschluss konnten die Juurrikkala Schützlinge zuletzt nicht an die Erfolge vom Dezember anknüpfen und holten 2021 nur 6 von 21 möglichen Punkten. Headcoach Markus Juurikkala will daher gegen Tabellennachbar eine Kehrtwende: „Es ist derzeit nicht einfach. Wir spielen die meiste Zeit gut, aber bekommen nicht die Resultate, die wir wollen. Gegen Lustenau und Gröden haben wir auf ähnliche Weise verloren, lernen daraus und nehmen die guten Sachen mit. Am Samstag haben wir eine neue Chance und wollen die Dinge besser machen, um auf die Siegerstraße zurückzukehren.“

Die Rittner Buam haben im vergangenen Sommer ihren Kader deutlich verjüngt und sind in die Meisterschaft mit nur einem Importspieler gestartet. Nach bescheidenen Anfängen, zeigt die Leistungskurve der Südtiroler stark nach oben. Man qualifizierte sich sogar ein wenig überraschend für das Finale der italienischen Meisterschaft und warf den HC Pustertal aus dem Rennen. Die Buam haben zwei Spiele mehr als der EC Bregenzerwald absolviert und liegen in der Rangliste nur einen Punkt hinter ihren morgigen Gastgebern. Bei einem Sieg der Südtiroler ginge der neunte Tabellenplatz also vorläufig an den ersten Alps Hockey League Meister.

Markus Juurikkala muss weiterhin auf Richard Schlögl, Benjamin Winkler und Kai Hämmerle verzichten, dennoch kann er gegen Ritten mit vier vollen Linien antreten. Der ECB bietet für die Heimpartie zudem wieder einen Lieferservice an. Bestellt werden kann bis morgen 14 Uhr nochmals über presse@ecbregenzerwald.at, kommende Woche wird es möglich sein, über die neue ECB Fan App zu ordern.