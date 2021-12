Darum unterlag die VEU Feldkirch den Bullen im Penaltyschießen

Unglückliche 2:3-Heimniederlage der Lampert-Mannen gegen RB Salzburg Juniors. Das Penaltyschießen im Video!

In einem sehr disziplinierten Spiel war es Feldkirchs Kapitän Dylan Stanley, der seine Mannschaft mit einem Powerplaytor in Führung brachte (9.). In weiterer Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, einen ersten Treffer für die Juniors verhinderte Torhüter Alex Caffi immer wieder mit starken Paraden. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Red Bulls das Kommando, konnten trotz Überlegenheit aber noch nicht anschreiben. Schließlich war es Tim Harnisch, der in der 45. Minute verdient zum 1:1 einnetzte. In der 56. Spielminute drehten die Juniors durch einen Treffer von Aljaz Predan die Partie. Doch ein Trastasenkovs-Tor sorgte für das 2:2. Das Spiel musste in die Overtime und wurde schließlich erst im Penalty-Shootout entschieden. Dort behielt der 17-jährige Luca Auer die Nerven und verwandelte den entscheidenden Versuch als vierter Schütze.